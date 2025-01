O primeiro "set" foi equilibrado, mas foi Faria, de 21 anos, 17.º cabeça-de-série da qualificação, a quebrar o serviço de Lajal e vencer por 4-6.



O estónio, também de 21 anos e 234.º no ranking do ATP, respondeu no segundo parcial, que conquistou por 6-2.



O lisboeta, 124.º do mundo, acabou por fechar o encontro, em duas horas e seis minutos, com um 4-6 no terceiro "set".