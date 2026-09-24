Jaime Faria segue para a segunda ronda em Hangzhou

(Com Lusa)

Na sua estreia como cabeça de série em torneios ATP, o número dois nacional e 68.º do mundo superiorizou-se a Atmane (83.º), por 3-6, 7-6 (11-9) e 6-4, em duas horas e 28 minutos, num encontro em que o francês dispôs de dois ‘match points’ no ‘tie break’ do segundo set.Este é o primeiro encontro de Faria no circuito desde a eliminação na segunda ronda do Open dos Estados Unidos, frente ao espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, embora na última semana tenha ajudado Portugal a garantir a presença no play-off do Grupo I Mundial da Taça Davis, frente a El Salvador.Com este triunfo, Jaime Faria garantiu que vai subir à sua melhor posição de sempre no ranking masculino, estando virtualmente na 61.ª posição, a apenas 13 postos do número um nacional Nuno Borges, que hoje desistiu por fadiga antes da estreia no torneio de Chengdu, igualmente na China, de acordo com a organização.Na segunda ronda, marcada para sexta-feira, Faria vai encontrar pela primeira vez o francês Hugo Gaston (97.º do mundo), semifinalista da última edição do Estoril Open.