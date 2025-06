Jaime Faria vence e avança para a terceira ronda do `qualifying` em Wimbledon

O número dois nacional e 117.º colocado no ranking ATP precisou de uma hora e 28 minutos para levar a melhor sobre o veterano sul-americano, de 35 anos, que figura no 152.º lugar na hierarquia mundial, com os parciais de 6-3 e 7-5.



Graças ao triunfo sobre Trungelliti, segundo na carreira na relva londrina, Jaime Faria, de 21 anos, vai defrontar na sexta-feira o francês Kyrian Jacquet (151.º ATP), que apurará o vencedor para o quadro principal de Wimbledon.