Jakob Ingebrigtsen bate recorde do mundo dos 2.000 metros

O norueguês Jakob Ingebrigtsen bateu hoje o recorde do mundo dos 2.000 metros, que não mudava desde 1999, ao correr a distância em 4.43,13 minutos no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

É o primeiro recorde mundial ao ar livre para o corredor de 22 anos, melhorando em mais de um segundo e meio a anterior máxima marca mundial, que pertencia ao marroquino Hicham El Guerrouj e fixada nos 4.44,79 em 1999.



O campeão olímpico dos 1.500 metros é recordista mundial 'indoor' desta distância e europeu ao ar livre, juntando nova marca, agora numa distância ausente do programa olímpico e dos Mundiais.



No meeting de Bruxelas, parte da Liga Diamante de atletismo, nota ainda para a quarta melhor marca de sempre nos 200 metros, da jamaicana Shericka Jackson, que correu a distância em 21,48 segundos.



De resto, Jackson, bicampeã mundial da distância, tem agora a segunda (21,41), terceira (21,45) e quarta (21,48) melhores marcas de sempre nos 200 metros, com a melhor ainda na posse de Florence Griffith-Joyner, em 21,34, fixada há 34 anos.