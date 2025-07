Jakub Otruba ganha primeira etapa do Troféu Joaquim Agostinho

O campeão checo de contrarrelógio de 2023 cortou a meta isolado, no final dos 181,4 quilómetros entre Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, com o pelotão a chegar a 52 segundos depois.



O argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) somou mais um segundo lugar à longa lista desta temporada, ficando à frente do espanhol Sergi Darder, também da Caja Rural.



Após cumprir a etapa em 04:33.28 horas, Jakub Otruba, de 27 anos, saltou para o segundo lugar da geral, mas não conseguiu destronar Rafael Reis, que venceu o prólogo na quinta-feira.



O vice-campeão nacional de contrarrelógio mantém-se de amarelo, com 16 segundos de vantagem sobre o checo, enquanto o também português Tiago Antunes (Efapel) fecha o pódio, a 17.



O russo Artem Nych, colega de Reis e campeão em título da Volta a Portugal, é quarto, a 21 segundos.



No sábado, a segunda etapa em linha do Troféu Joaquim Agostinho, último grande teste antes da prova ‘rainha’ do calendário nacional, termina no alto de Montejunto, que este ano também acolherá uma chegada da Volta.



Os ciclistas vão percorrer 161,3 quilómetros maioritariamente planos desde o Bombarral até à subida final.