Jalen Riley regressa ao basquetebol do FC Porto

“Tive uma experiência muito boa quando estive em Portugal e foi isso que me fez regressar ao FC Porto. Esta será a primeira época em que vou levar a minha família comigo e isso é muito importante. Escolhi voltar ao FC Porto e quero fazer algo especial neste regresso”, desejou o jogador, em declarações aos meios oficiais dos ‘dragões’.



Jalen Riley, de 32 anos, vinculou-se ao FC Porto por uma temporada, até 2026, sendo que, na segunda metade de 2020/21, somou médias de 14,6 pontos, 2,6 assistências e 2,7 ressaltos em 28 jogos pelos ‘azuis e brancos’ e conquistou uma Taça Hugo dos Santos.



“As minhas expectativas são sempre ganhar o máximo que pudermos. Posso acrescentar competitividade, talento e capacidade para marcar e criar jogadas. No fundo, acredito que posso ter impacto no jogo. Também vou acrescentar mais experiência do que aquela que tinha quando estive cá pela primeira vez”, direcionou o base, formado no campeonato universitário dos Estados Unidos e com passagens por nove países como profissional.



Jalen Riley juntou-se ao poste Javian Davis (ex-Imortal) e ao base/extremo Jhonathan Dunn (ex-South Bay Lakers), ambos norte-americanos, e ao extremo húngaro Márkó Filipovity (ex-Alba Fehérvár) no lote de reforços oficializados para a temporada 2025/26 pelo FC Porto, que não conquista o título desde 2015/16 e foi finalista derrotado dos play-offs do campeonato nacional nas últimas duas edições.