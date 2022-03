Jamal Crawford confirma final da carreira e adeus à NBA

Crawford, que já estava afastado dos campos há duas temporadas, fica conhecido como um dos melhores suplentes de sempre da história da NBA, prémio que recebeu por três vezes, recorde que partilha com Lou Williams, base que atualmente representa os Atlanta Hawks.”, escreveu Jamal Crawford, na sua página oficial da rede social Twitter.Crawford despede-se da NBA com uma média de 14,6 pontos em 21 temporadas, tendo passado pelos Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Brooklyn Nets, a sua última equipa.O base/extremo nascido em Seattle deixa igualmente a competição com o estatuto de jogador mais velho, com 39 anos e 20 dias, a marcar 50 ou mais pontos, quando registou 51 ao serviço dos Suns, em 2019, perante os Dallas Mavericks.