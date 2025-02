Jan Christen vence segunda etapa e lidera, João Almeida segundo

Depois de uma primeira etapa anulada, por irregularidade na chegada a Lagos, a primeira tirada a contar ligou Lagoa ao Alto da Fóia, em Monchique, em 177,6 quilómetros, vencendo Christen ao cabo de 4:28.44 horas, o mesmo tempo de Almeida, com o belga Laurens de Plus (INEOS) no terceiro lugar, a sete segundos.

Christen, de apenas 20 anos, lidera agora com quatro segundos sobre Almeida, enquanto De Plus está no terceiro posto, a 13.

Na sexta-feira, a terceira etapa conta com 182,5 quilómetros entre Vila Real de Santo António e Tavira, com chegada ao sprint em perspetiva, num dia com duas contagens de montanha de terceira categoria, Mercador e Faz Fato.