Janice Silva garante foco no Mundial

“É um sonho de criança jogar nos grandes palcos, defrontar as melhores seleções do mundo, mas estamos conscientes daquilo que temos vindo a fazer ao longo destes anos, o primeiro campeonato da Europa, agora o primeiro campeonato do Mundo. Estamos focadas no apuramento e queremos dar o nosso melhor, contribuir com tudo para estarmos nas Filipinas”, disse Janice.



A jogadora falou, no dia de arranque dos trabalhos da seleção feminina na Arena futsal, no âmbito do estágio de preparação para dois jogos com a Espanha (13 e 15 de março) e antes do apuramento para o Mundial.



Portugal parte no dia 16 de março para Itália, local da fase de qualificação, onde permanecerá durante toda a competição no Pavilhão Palorama Montesilvano, na região de Abruzos, na província de Pescara.



Para garantir lugar no Mundial, o primeiro sob a égide da FIFA e que decorrerá em dezembro, nas Filipinas, Portugal precisa de terminar entre os dois primeiros classificados do grupo A de qualificação, do qual fazem parte Suécia (jogo em 19 de março), Hungria (20 de março) e Itália (22 de março).



“Todas as equipas querem estar no campeonato mundial e todas nos vão criar dificuldades. Estamos aqui a afinar pormenores que acabam por fazer a diferença, pois são seleções novas, são seleções que querem crescer também”, comentou ainda a jogadora, citada pelos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.