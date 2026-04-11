Jannik Sinner apura-se para a final do Masters 1.000 de Monte Carlo em ténis

Na primeira meia-final do torneio monegasco, Sinner impôs-se a Zverev em uma hora e 23 minutos, pelos parciais de 6-1 e 6-4, assegurando o seu oitavo triunfo seguido sobre o germânico no principal circuito mundial.



Após ter vencido em Indian Wells e em Miami, no mês passado, o transalpino tornou-se agora o quarto tenista da história a atingir a final dos primeiros três Masters 1.000 de uma temporada, juntando-se a um trio de ‘lendas’ da modalidade: Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) e Novak Djokovic (2015).



Na decisão de Monte Carlo, Sinner terá pela frente o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP e detentor do troféu, e o monegasco Valentin Vacherot (23.º).



