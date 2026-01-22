Ténis
Jannik Sinner apura-se para a terceira ronda do Open da Austrália
O tenista italiano Jannik Sinner, vencedor das duas últimas edições, qualificou-se para a terceira ronda do Open da Austrália, depois de afastar o australiano James Duckworth no primeiro Grand Slam da temporada.
Perante o ‘wildcard’ Duckworth, 88.º do mundo, que caiu pela sexta vez na segunda ronda, Sinner, segundo, venceu por 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 49 minutos.
Pela quinta vez consecutiva na terceira ronda, o transalpino vai agora defrontar o norte-americano Eliot Spizzirri (85.º), que hoje afastou o ‘qualifying’ chinês Yibing Wu (168.º), por 6-2, 6-4, 6-7 (4-7), 4-6 e 6-3.
