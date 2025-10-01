Jannik Sinner conquista torneio de Pequim
O tenista italiano Jannik Sinner, segundo do ranking mundial, conquistou hoje o torneio de Pequim, depois de derrotar, em dois sets, o norte-americano Learner Tien, que se estreava em finais do circuito ATP.
No primeiro torneio depois da derrota frente ao espanhol Carlos Alcaraz, na final do Open dos Estados Unidos, que lhe custou a liderança do ranking mundial, Sinner voltou aos triunfos, ao bater Tien, 52.º do mundo, por duplo 6-2, em uma hora e 13 minutos.
Com dois triunfos esta temporada, ambos em torneios do Grand Slam – Open da Austrália e Wimbledon –, Sinner somou o terceiro troféu da temporada, na qual esteve suspenso três meses por doping.
A temporada de 2025, afetada por esse afastamento, está a ser menos profícua para o italiano, de 24 anos, depois de, no último ano, ter conquistado oito torneios, tendo-se tornado no terceiro homem a vencer, pelo menos duas vezes, em Pequim, onde já tinha triunfado em 2023.
