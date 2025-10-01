Jannik Sinner conquista torneio de Pequim

No primeiro torneio depois da derrota frente ao espanhol Carlos Alcaraz, na final do Open dos Estados Unidos, que lhe custou a liderança do ranking mundial, Sinner voltou aos triunfos, ao bater Tien, 52.º do mundo, por duplo 6-2, em uma hora e 13 minutos.



Com dois triunfos esta temporada, ambos em torneios do Grand Slam – Open da Austrália e Wimbledon –, Sinner somou o terceiro troféu da temporada, na qual esteve suspenso três meses por doping.



A temporada de 2025, afetada por esse afastamento, está a ser menos profícua para o italiano, de 24 anos, depois de, no último ano, ter conquistado oito torneios, tendo-se tornado no terceiro homem a vencer, pelo menos duas vezes, em Pequim, onde já tinha triunfado em 2023.