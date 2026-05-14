Jannik Sinner é o tenista com mais vitórias consecutivas em Masters 1000





(Com Lusa)

Aos 24 anos, o italiano superou o lendário ‘Djoko’, detentor de vários recordes do ténis, nomeadamente o de títulos do Grand Slam (24), ao bater o russo Andrey Rublev, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 32 minutos.A sua vitória frente ao 14.º jogador mundial foi a 32.ª consecutiva em Masters 1000, uma série que começou na segunda ronda de Paris em outubro do ano passado e que prosseguiu em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid.Esta temporada, Sinner já tinha feito história, ao ser o primeiro a conseguir vencer os quatro primeiros Masters 1.000 do calendário, podendo, em Roma, ainda igualar outro recorde de Djokovic e tornar-se no segundo tenista a conseguir ganhar os nove torneios da categoria, embora o sérvio já o tenha feito duas vezes.Para já, o transalpino ‘apaga’ o registo do sérvio, que, em 2011, somou 31 encontros consecutivos sem perder em Masters 1000.A duas semanas do arranque de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, o líder da hierarquia mundial, que ainda só tem duas derrotas esta época, surge como o grande candidato ao triunfo no único ‘major’ que lhe falta na carreira, ainda mais com a ausência, devido a lesão, do espanhol Carlos Alcaraz, o seu maior rival.