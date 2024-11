Jannik Sinner e Taylor Fritz qualificam-se para as meias-finais das ATP Finals

O quinto colocado no ranking ATP, Fritz, já tinha feito a sua parte, ao superar no último encontro da fase de grupos o australiano Alex de Minaur, em três 'sets', pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-3, mas a sua manutenção no torneio reservado aos oito melhores jogadores da época estava dependente do desfecho do duelo entre Sinner e Medvedev.



Depois de superar na abertura De Minaur, nono do mundo, que só acedeu à prova, graças à desistência do sérvio Novak Djokovic, e de bater o californiano, o jovem transalpino, de 23 anos, precisou de apenas uma hora e 16 minutos para eliminar o moscovita (quarto da hierarquia ATP) em dois parciais, por 6-3 e 6-4.



Graças ao triunfo a encerrar a sessão noturna na Inalpi Arena, em Turim, Jannik Sinner garantiu o primeiro lugar no Grupo Ilie Nastase e apurou automaticamente para as meias-finais das ATP Finals Taylor Fritz, que vai repetir o feito alcançado na sua primeira participação, em 2022.