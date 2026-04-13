Jannik Sinner regressa ao topo do mundo do ténis

(Com Lusa)

O triunfo em dois sets, por 7-6 (7-5) e 6-3, permitiu a Sinner, de 24 anos, conquistar o 27.º título no circuito principal – mas apenas o primeiro título da carreira num torneio de topo em terra batida – e recuperar o comando da hierarquia da ATP, que tinha perdido para Alcaraz em 10 de novembro de 2025.Atrás de Sinner e Alcaraz continuam o alemão Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic, nos terceiro e quarto lugares, respetivamente, mas são agora seguidos pelo canadiano Felix Auger-Alissime (quinto) e pelo norte-americano Ben Shelton (sexto), que subiram duas posições cada, em contraponto com o italiano Lorenzo Musetti, que caiu quatro, para a nona.Nuno Borges, que tem como melhor posicionamento no ranking o 30.º lugar alcançado em 09 de setembro de 2024, continua a ser o melhor tenista português e o único entre os 100 melhores tenistas mundiais, mas desceu dois postos, para o 52.º, depois de ter sido eliminado na estreia em Monte Carlo pelo russo Andrey Rublev.Os compatriotas Henrique Rocha e Jaime Faria fizeram o trajeto inverso, tendo subido ligeiramente na classificação. Rocha escalou três posições, para a 126.ª, e Faria apenas uma, para a 142.ª.O ranking feminino continua a ser liderado pela bielorrussa Aryna Sabalenka, seguida da cazaque Elena Rybakina e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira posicionadas, respetivamente, num ‘top ten’ que apenas registou a subida da russa Mirra Andreeva ao nono lugar, relegando para o 10.ª a canadiana Victoria Mboko.