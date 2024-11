Jannik Sinner supera Fritz nas ATP Finals

O primeiro encontro da jornada, no Grupo Ilie Nastase, foi disputado pelo moscovita, número quatro do mundo, e o australiano Alex de Minaur, nono ranking ATP, que não conseguiu contrariar o domínio do adversário e acabou por perder, com os parciais de 6-2 e 6-4, ao fim de uma hora e 20 minutos.



Depois de sair derrotado no confronto de estreia com Taylor Fritz, Medvedev, campeão da prova em 2020, não enfrentou hoje qualquer ponto de "break" e contabilizou 25 "winners" contra os nove do australiano, que vê agora confronto direto mais desequilibrado (3-7).



Na sessão noturna na Alpi Arena, o jogador da casa, Jannik Sinner, e Taylor Fritz reeditaram a recente final do Open dos Estados Unidos, com o jovem transalpino a levar, mais uma vez, a melhor, por dois parciais, por duplo 6-4, ao cabo de uma hora e 42 minutos.



Sinner, de 23 anos, bateu no primeiro desafio Alex de Minaur, alcançando a 67.ª vitória em 73 encontros disputados esta época, e vai agora defrontar Medvedev no último duelo da fase de grupos.