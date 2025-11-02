Jannik Sinner vence Masters 1.000 de Paris e recupera liderança do ranking

Depois de o ainda número um mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, ter perdido na estreia, na segunda ronda, Sinner sabia que, se vencesse pela primeira vez em Paris, regressaria ao topo da hierarquia mundial, no seu último torneio antes das ATP Finals, que se disputam de 09 a 16 de novembro, em Turim, em Itália.



O transalpino precisou de uma hora e 53 minutos para vencer Felix Auger-Aliassime, 10.º do mundo, por 6-4 e 7-6 (7-4), passando à liderança no confronto direto com o canadiano, com a terceira vitória em cinco encontros.



Num ano em que esteve três meses suspenso, devido a um controlo antidoping positivo, Sinner somou o quinto troféu, três dos quais em pouco mais de um mês, depois de já ter vencido em outubro em Pequim e em Viena, passando a ter um total de 23 troféus na carreira.



A chegada à final em Paris foi também importante para Felix Auger-Aliassime, que, a uma semana das ATP Finals, se colocou na oitava posição da corrida para Turim, a última de acesso ao torneio de final de temporada, ultrapassando o italiano Lorenzo Musetti.