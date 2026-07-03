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Jannik Sinner `voa` para os oitavos em Wimbledon
O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e detentor do título, apurou-se para os oitavos de final do torneio de Wimbledon, ao derrotar o norte-americano Jenson Brooksby em três sets.
Depois de ter superado o português Nuno Borges na ronda anterior, Sinner não enfrentou muitas dificuldades perante o 81.º jogador da hierarquia mundial e venceu pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-4, em duas horas e 13 minutos.
Sinner, que chegou pela quinta vez seguida aos oitavos de final do ‘major’ londrino, vai defrontar o japonês Shintaro Mochizuki, 151.º da hierarquia mundial, que hoje afastou o espanhol Rafael Jodar, 26.º do mundo, por 3-1, com parciais de 1-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4.
Sinner, que chegou pela quinta vez seguida aos oitavos de final do ‘major’ londrino, vai defrontar o japonês Shintaro Mochizuki, 151.º da hierarquia mundial, que hoje afastou o espanhol Rafael Jodar, 26.º do mundo, por 3-1, com parciais de 1-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4.
(Com Lusa)