Jannik Sinner volta à competição em Hamburgo após cumprir suspensão por doping

“Este é um ponto alto absoluto que irá entusiasmar todos os fãs de ténis na Alemanha e especialmente em Hamburgo: Jannik Sinner confirmou a sua participação no Hamburg Open (17 a 24 de maio de 2025). O número um mundial vai jogar em Rothenbaum pela primeira vez na sua carreira e a sua participação será a cereja no topo do bolo para o já elevado ranking de jogadores do prestigiado torneio ATP500”, enalteceu a organização, através de um comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.



Desta forma, Sinner, que foi retirado da lista de candidatos ao prémio honorário Laureus há duas semanas, junta-se a um quadro que já tem garantido as presenças de jogadores como Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev ou Gael Monfils.



Sem competir desde que ergueu o título do Austrália Open no final de janeiro, o transalpino falhou a participação no Masters 1.000 de Indian Wells e estará ausente dos eventos da mesma categoria de Miami, Monte Carlo e Madrid, mas não em Roma, bem como já poderá marcar presença em Roland Garros, Wimbledon ou US Open, os três torneios do Grand Slam que faltam disputar em 2025.



Em 15 de fevereiro, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) anunciou que o transalpino ia cumprir um “período de ineligibilidade entre 09 de fevereiro e 04 de maio deste ano, motivado por um teste positivo em março de 2024 para clostebol, um produto anabolizante.



Sinner foi suspenso por três meses após um acordo, muito criticado por diversos tenistas, com a Agência Mundial Antidoping (WADA), anunciado em meados de fevereiro.



Este entendimento levou a AMA – que pretendia impor ao tenista um ano de suspensão - a desistir do recurso apresentado no Tribunal Arbitral do Desporto, no qual contestava a decisão da Agência Internacional para a Integridade do Ténis de ilibar o número um mundial.