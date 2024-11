Jannik Sinner volta à final das ATP Finals e encontra o estreante Taylor Fritz

O primeiro dos quatro semifinalistas a assegurar a presença na final do torneio reservado aos oito melhores tenistas da temporada, que termina no domingo na Inalpi Arena, foi o californiano Fritz, número cinco do mundo, após a vitória frente ao alemão Alexander Zverev em três sets, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (7-3).



Taylor Fritz, vice-campeão do Open dos Estados Unidos, precisou de duas horas e 25 minutos para eliminar o germânico, segundo do mundo, pela quarta vez esta época, e qualificar-se pela primeira vez para o encontro do título das ATP Finals.



Semifinalista em 2022, Fritz, de 27 anos, tornou-se ainda no primeiro norte-americano a apurar-se para a final da prova desde James Blake, em 2006, tendo agora pela frente a possibilidade de suceder igualmente ao compatriota Pete Sampras na lista de campeões, depois do triunfo deste em 1999.



No último encontro das ATP Finals, o norte-americano terá como adversário o jogador da casa, Jannik Sinner, que na segunda meia-final de hoje superou Casper Ruud, sétimo colocado na hierarquia ATP, em apenas uma hora e 11 minutos, por 6-1 e 6-2, somando a 69.ª vitória da temporada.



Depois de perder o título de 2023 para o sérvio Novak Djokovic, o transalpino vai voltar a disputar o troféu pelo segundo ano consecutivo, naquela que será a sua nona final da época, com um opositor com quem perdeu uma única vez, no Masters 1.000 de Indian Wells, em 2021.



Desde então, Sinner, de 23 anos, levou sempre a melhor, em Indian Wells em 2023, na final do 'major' norte-americano deste ano e já na segunda ronda da fase de Grupos destas ATP Finals.