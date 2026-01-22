Jay Vine comanda Tour Down Under

Depois do recorde de 97 triunfos em 2025, a UAE Emirates está a começar o ano a dominar na mesma, com Vine e Narváez, vencedores do Tour Down Under em 2023 e em 2025, respetivamente, a dominarem a primeira etapa de montanha da prova de abertura do WorldTour.



Os dois homens da UAE demoraram 3:36.42 horas para cumprir os 148,1 quilómetros entre Norwood e Uraidla, menos 58 segundos do que o grupo perseguidor, liderado pelo suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla) e no qual estava mais um ciclista da UAE Emirates, o britânico Adam Yates, que foi sétimo.



Na geral, Jay Vine lidera com seis segundos de avanço sobre Jhonatan Narváez, enquanto Mauro Schmid é terceiro a 1.05 minutos.



O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou a etapa na 102.ª posição, a 11.26 minutos do companheiro de equipa, descendo ao 88.º lugar, a 11.41.



Na sexta-feira, os ciclistas vão percorrer 140,8 quilómetros, entre Henley Beach e Nairne, num percurso com uma contagem de montanha de primeira categoria aos 32 quilómetros e uma de terceira já mais perto do final.

