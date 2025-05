Jayson Tatum desfalca Boston Celtics

“Tatum foi hoje operado com sucesso a uma rutura no tendão de Aquiles direito. Não há data marcada para o regresso, tendo de esperar por uma recuperação completa”, pode ler-se em comunicado.



A lesão do "astro da equipa, seis vezes escolhido para o jogo All-Star, ocorreu na derrota por 121-113 ante os New York Knicks, e a cirurgia coloca também em causa a sua participação na próxima temporada, à semelhança do que aconteceu com Kevin Durant em 2019.



O bicampeão olímpico Tatum, de 27 anos, lidera o ataque dos Celtics, equipa do português Neemias Queta, o que fica patente ao ser o melhor em médias de pontos (28,1), ressaltos (11,5) e assistências (5,4) por jogo nos play-offs.



Os Knicks lideram por 3-1 a semifinal da Conferência Este, com o quinto encontro entre ambas marcado para esta quarta-feira, e uma vitória dos nova-iorquinos elimina o conjunto de Boston, 18 vezes campeões da NBA.