JC Ritchie campeão do Open de Portugal em golfe
O golfista sul-africano JC Ritchie sagrou-se hoje campeão do 63.º Open de Portugal, que decorreu no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, no qual Daniel Rodrigues foi o melhor português, ao terminar a prova do Challenge Tour no 21.º lugar.
Ritchie, de 31 anos, completou as quatro voltas ao traçado de 18 buracos da região oeste (Par 71) com um agregado de 269 pancadas, 15 abaixo do Par, para conquistar o segundo título da temporada, pela vantagem de um ‘shot’ sobre o escocês David Law, número um do ranking da segunda divisão do golfe europeu e líder à partida para a derradeira ronda.
Entre os jogadores portugueses destaque para Daniel Rodrigues, a estrear-se como profissional na única prova portuguesa do Challenge Tour, após contabilizar um agregado de 278 pancadas, seis abaixo do Par, enquanto Tomás Bessa ficou no 34.º lugar, à frente de Pedro Figueiredo e Vasco Alves.
