JC Ritchie campeão do Open de Portugal em golfe

Ritchie, de 31 anos, completou as quatro voltas ao traçado de 18 buracos da região oeste (Par 71) com um agregado de 269 pancadas, 15 abaixo do Par, para conquistar o segundo título da temporada, pela vantagem de um ‘shot’ sobre o escocês David Law, número um do ranking da segunda divisão do golfe europeu e líder à partida para a derradeira ronda.



Entre os jogadores portugueses destaque para Daniel Rodrigues, a estrear-se como profissional na única prova portuguesa do Challenge Tour, após contabilizar um agregado de 278 pancadas, seis abaixo do Par, enquanto Tomás Bessa ficou no 34.º lugar, à frente de Pedro Figueiredo e Vasco Alves.