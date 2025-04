Jenson Brooksby vence torneio de Houston

Brooksby, que regressou esta época à competição após 13 meses suspenso, por falhar três controlos antidoping, foi superando todos os obstáculos até se impor por 6-4 e 6-2 ante o segundo favorito da prova.



O atleta de 24 anos, que iniciou o seu percurso em Houston nas qualificações, superou os três primeiros cabeças-de-série do torneio de terra batida.



Jenson Brooksby, que se tornou o atleta do século com pior ranking a conquistar um torneio ATP, tinha perdido as três finais que tinha disputado até à data.



Com este êxito, segunda-feira Brooksby, que há dois anos foi 33.º mundial, vai ascender 335 lugares do ranking ATP, para 172.º.