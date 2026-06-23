Jéssica Barreira faz cair recorde português com mais de 20 anos no heptatlo

Aos 29 anos, Barreira fez cair o recorde estabelecido por Gomes em julho de 2005, em Logroño, em Espanha.

A atleta nacional correu os 100 metros barreiras em 13,15 segundos, os 200 metros em 24,13 e os 800 em 02.20,20 minutos, lançando 15,30 metros no peso e 45,83 no dardo.

No salto em comprimento, Barreira `pulou` 6,48 metros, enquanto no salto em altura registou 1,62.

"Estou contente. Sinto-me muito orgulhosa, porque, crescendo no mundo do atletismo, sempre fui uma grande fã da Naide. [...] Ela sempre foi uma inspiração para mim", disse, após tornar-se recordista nacional durante o Torneio Ibérico de Provas Combinadas, a decorrer no Estádio Universitário, em Lisboa.

Este mês, Jéssica Barreira já tinha batido outro recorde nacional histórico, ao correr os 100 metros barreiras no Meeting d`Athlétisme de Poitiers, em França, em 13,09 segundos.