Jessica Inchude e Eliana Bandeira conquistam prata e bronze no peso na Taça da Europa de lançamentos
As portuguesas Jessica Inchude e Eliana Bandeira asseguraram, este sábado, duas posições no pódio do lançamento do peso na Taça da Europa de Lançamentos, que decorre em Nicósia, Chipre. As atletas garantiram, respetivamente, as medalhas de prata e bronze, numa competição dominada pela alemã Katharina Maisch.
A campeã germânica abriu o concurso com um lançamento decisivo de 18,32 metros, marca que ninguém viria a superar.
Inchude, vencedora da edição de 2025, respondeu com o seu melhor registo ao terceiro ensaio, alcançando 18,12 metros, enquanto Bandeira selou a medalha de bronze ao lançar 18,10 metros na quarta tentativa. Um triunfo das atletas portuguesa treinadas por Luís Heredio, que se congratula pelas medalhadas conqusitadas.
Resultados mistos nas restantes provas
No lançamento do disco, a representação portuguesa não conseguiu aproximar-se dos lugares cimeiros. Emanuel Sousa terminou em 12.º lugar, com 59,44 metros, ao passo que Edujose Lima foi 17.º, com 56,75 metros.
Entre os sub-23, Francisco Calhau obteve o nono lugar no martelo, com 64,31 metros, enquanto Marta Trovoada foi 11.ª no dardo, ao lançar 44,49 metros.
No peso, Henrique Gavina encerrou a participação portuguesa na categoria com o 17.º e último lugar, alcançando 13,05 metros — uma marca que, ainda assim, representa um novo recorde pessoal para o atleta.