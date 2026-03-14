Jessica Inchude e Eliana Bandeira conquistam prata e bronze no peso na Taça da Europa de lançamentos

As portuguesas Jessica Inchude e Eliana Bandeira asseguraram, este sábado, duas posições no pódio do lançamento do peso na Taça da Europa de Lançamentos, que decorre em Nicósia, Chipre. As atletas garantiram, respetivamente, as medalhas de prata e bronze, numa competição dominada pela alemã Katharina Maisch.

Jessica Inchude e Eliana Bandeira celebram as medalhas conquistadas acompanhadas pelo representaste da Federação Portuguesa de Atletismo, Paulo Guerra | Foto: Federação Portuguesa de Atletismo - DR

A campeã germânica abriu o concurso com um lançamento decisivo de 18,32 metros, marca que ninguém viria a superar. 

Inchude, vencedora da edição de 2025, respondeu com o seu melhor registo ao terceiro ensaio, alcançando 18,12 metros, enquanto Bandeira selou a medalha de bronze ao lançar 18,10 metros na quarta tentativa. Um triunfo das atletas portuguesa treinadas por Luís Heredio, que se congratula pelas medalhadas conqusitadas.   

Resultados mistos nas restantes provas
No lançamento do disco, a representação portuguesa não conseguiu aproximar-se dos lugares cimeiros. Emanuel Sousa terminou em 12.º lugar, com 59,44 metros, ao passo que Edujose Lima foi 17.º, com 56,75 metros.

No dardo feminino, Jéssica Barreira concluiu a prova na 12.ª posição entre 14 atletas, lançando 48,94 metros. Já no lançamento do martelo, Catarina Flor alcançou 54,31 metros, terminando na 21.ª e penúltima posição.


Entre os sub-23, Francisco Calhau obteve o nono lugar no martelo, com 64,31 metros, enquanto Marta Trovoada foi 11.ª no dardo, ao lançar 44,49 metros.

No peso, Henrique Gavina encerrou a participação portuguesa na categoria com o 17.º e último lugar, alcançando 13,05 metros — uma marca que, ainda assim, representa um novo recorde pessoal para o atleta.

A Taça da Europa de lançamentos continua este domingo, dia marcado pela entrada em ação de vários portugueses. No lançamento do disco, competem Liliana Cá, que foi segunda classificada no ano passado, e Irina Rodrigues. No dardo, entram Leandro Ramos, Ilírio Nazaré e João Fernandes (sub-23). O lançamento do martelo contará com Décio Andrade, enquanto Mariana Câmara compete no lançamento do peso sub-23.
