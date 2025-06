Jéssica Pegula bate Swiatek na final de Bad Homburg

A dois dias do arranque de Wimbledon, Pegula, terceira do ranking mundial, acabou da melhor forma a preparação para o Grand Slam de relva londrino, com um triunfo sobre Swiatek, oitava, por 6-4 e 7-5, em uma hora e 46 minutos.



Finalista do último Open dos Estados Unidos, Pegula, de 31 anos, somou o terceiro título de 2025 e o nono da sua carreira, enquanto Swiatek, antiga líder do ranking mundial e que já venceu 22 torneios, ainda não conquistou qualquer cetro em 2025



Em Wimbledon, Pegula vai defrontar na primeira ronda a italiana Elisabetta Cocciaretto (122.ª do mundo), com Swiatek a jogar com a russa Polina Kudermetova (63.ª).