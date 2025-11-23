Jéssica Rodrigues bate recorde nacional nos 500 metros na patinagem de velocidade

A jovem portuguesa, que este ano se sagrou campeã mundial júnior, fixou o novo máximo nacional em 40,04 segundos, um resultado positivo com sabor agridoce, uma vez que ficou a 54 centésimos dos mínimos olímpicos para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026.



O feito deu-se um dia depois de ter batido o recorde nacional dos 1.000 metros, agora em 1.19,07 minutos, a competir na Divisão B da etapa de Calgary.



Aos 19 anos, Rodrigues procura chegar a Milão e Cortina d’Ampezzo, tendo Calgary outros portugueses em competição, no caso Miguel Bravo e Afonso Silva, que competem na madrugada de segunda-feira.



Depois do Canadá, a Taça do Mundo terá etapas em Heerenveen (05 a 07 de dezembro), nos Países Baixos, e Hamar (12 a 14 de dezembro), na Noruega.



