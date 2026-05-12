Jhonatan Narváez conquista quarta etapa e Ciccone veste a `maglia rosa`

Numa jornada em que o português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi sexto, o campeão de fundo equatoriano impôs-se no final dos 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza, com o tempo de 03:08.46 horas, somando o seu terceiro triunfo na prova italiana diante do venezuelano Orluis Aular (Movistar) e do novo camisola rosa.

Giulio Ciccone é o novo líder do Giro, substituindo o uruguaio Thomas Guillermo Silva (XDS Astana), que descolou a mais de 50 quilómetros do final, e comanda a geral com quatro segundos de vantagem sobre o suíço Jan Christen (UAE Emirates) e sobre o alemão Florian Stork (Tudor), respetivamente segundo e terceiro.

Na quarta-feira, disputa-se a quinta etapa, que liga Praia a Mare a Potenza, no total de 203 quilómetros.