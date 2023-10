Shao, de 29 anos, venceu por 11-9, 11-7 e 11-6 a uma adversária próxima no ranking, uma vez que a olímpica lusa é 55.ª e a sul-coreana 65.ª.Na próxima ronda, a mesatenista lusa vai bater-se com a japonesa Miyuu Kihara, 25.ª jogadora do ranking mundial, de apenas 19 anos.