Jieni Shao cai na ronda de 64 do Smash da Europa de ténis de mesa

Shao, 53.ª do ranking mundial, perdeu por claros 11-6, 11-2 e 11-6 ante Kaufmann, 96.ª da hierarquia ITTF, deixando o mapa principal feminino ‘entregue’ a outra olímpica lusa, Fu Yu, 58.ª do ranking.



Fu Yu vai medir forças, na segunda-feira, com a francesa Jia Nan Yuan, 25.ª do mundo, enquanto Marcos Freitas e Tiago Apolónia entram em ação na ronda de 32 de pares masculinos, ante o canadiano Edward Ly e o australiano Aditya Sarren.

