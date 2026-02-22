Mais Modalidades
Ténis de mesa
Jieni Shao e João Geraldo eliminados do Singapura Smash de ténis de mesa
Os portugueses Jieni Shao e João Geraldo, repescado após falhar a qualificação, foram hoje eliminados nos 32 avos de final do quadro principal de singulares do Singapura Smash em ténis de mesa.
Jieni Shao, atual 65.ª do ranking mundial e uma das duas representantes lusas com entrada direta no quadro principal, não conseguiu vencer a sul-coreana Shin Yubin, saindo derrotada por 3-0, com os parciais de 11-5, 11-6 e 11-5.
Já no setor masculino, João Geraldo, que havia falhado o apuramento direto no sábado frente a Chan Baldwin Ho Wah (Hong Kong), acabou por ser repescado como 'lucky loser' para o quadro principal.
No entanto, o português não conseguiu aproveitar a segunda oportunidade, sendo superado pelo alemão Andre Bertelsmeier por 3-1, com os parciais de 7-11, 11-8, 14-12 e 11-9.
Com a eliminação de João Geraldo, Portugal fica sem representantes no quadro principal masculino, depois de João Monteiro (301.º do ranking mundial), Marcos Freitas (88.º) e Tiago Apolónia terem sido afastados durante as fases de qualificação.
No setor feminino, as esperanças lusas centram-se em Fu Yu (59.ª), que defronta na segunda-feira a atleta australiana Minhyung Jee (50.º).
