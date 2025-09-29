Jieni Shao eliminada na estreia no China Smash de ténis de mesa

Shao, 56.ª classificada no ranking mundial, até venceu o primeiro parcial, por 11-9, mas perdeu os três seguintes, por 5-11, 7-11 e 6-11, o que permitiu a Hursey, 76.ª da hierarquia e que tinha passado pela fase de qualificação, fechar a partida após 28 minutos de confronto.



Com o afastamento de Shao na ronda inaugural, o China Smash de 2025 fica sem qualquer jogadora portuguesa em competição, uma vez que Fu Yu, número 52 do mundo, foi derrotada no domingo pela brasileira Bruna Takahashi, por 3-0, também na estreia no torneio chinês.



No setor masculino, João Geraldo e Tiago Apolónia nem sequer chegaram a disputar o quadro principal, tendo sido eliminados na fase de qualificação: Geraldo caiu logo na primeira pré-eliminatória, na sexta-feira, e Apolónia foi afastado na terceira e última, no sábado.

