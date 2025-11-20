Mais Modalidades
Ténis de mesa
Jieni Shao eliminada na segunda ronda do WTT Star de Mascate
A portuguesa Jieni Shao foi hoje eliminada na segunda ronda do WTT Star Contender de Mascate de ténis de mesa, ao perder com a singapurense Zeng Jian, 14.ª cabeça de série.
A olímpica portuguesa, 56.ª do ranking mundial, foi derrotada por Zeng Jian, 39.ª, por 3-1, com os parciais de 11-5, 11-5, 9-11 e 11-6, em 29 minutos.
O WTT Star Contender de Mascate fica, assim, sem representantes portugueses, depois de Fu Yu ter sido eliminada na quarta-feira em singulares, frente à sueca Christina Kallberg.
Em pares, Jieni Shao e Fu Yu também tinham sido eliminadas na primeira ronda, pelas indianas Diya Chitale e Swastika Ghosh.
O WTT Star Contender de Mascate fica, assim, sem representantes portugueses, depois de Fu Yu ter sido eliminada na quarta-feira em singulares, frente à sueca Christina Kallberg.
Em pares, Jieni Shao e Fu Yu também tinham sido eliminadas na primeira ronda, pelas indianas Diya Chitale e Swastika Ghosh.