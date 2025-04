Jieni Shao empata na estreia na Taça do Mundo

O encontro começou equilibrado, mas Shao, atual 50.ª do ranking mundial, venceu os últimos quatro pontos para fechar o primeiro set por 11-7.



Yuan, 45.ª do mundo, respondeu logo de seguida e teve mesmo quatro oportunidades para fechar o segundo parcial. A portuguesa de 31 anos ainda conseguiu anular dois pontos mas acabou por ceder o set, por 8-11.



A olímpica lusa voltou a estar melhor no terceiro parcial, no qual chegou a ter uma vantagem de cinco pontos face à francesa de 39 anos, fechando o set por 11-7.



Jieni Shao continuou em cima no início do quarto parcial e obrigou mesmo Yuan a pedir um desconto de tempo ao fim de apenas quatro pontos, mas a francesa recuperou e acabou por vencer o quarto set por 9-11, garantindo o empate no encontro, que durou 35 minutos.



A única representante portuguesa no torneio vai ainda defrontar, na quarta-feira, a favorita do grupo 3, a chinesa Wang Yidi, número três do ranking mundial.



Apenas a vencedora de cada grupo passa à fase a eliminar.



A Taça do Mundo vai decorrer até 20 de abril em Macau. O torneio irá distribuir prémios totais no valor de um milhão de dólares (884 mil euros).



A competição conta com 48 jogadores em cada uma das categorias, masculina e feminina, incluindo o número um do ranking, o chinês Lin Shidong, e a campeã mundial, a também chinesa Sun Yingsha.