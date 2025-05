Jieni Shao, João Geraldo e Marcos Freitas avançam no Mundial de ténis de mesa

Shao, 59.ª do ranking mundial, impôs-se à malaia Chang Li Sian, 341.ª, por 4-2, tendo recuperado de uma desvantagem para vencer 8-11, 11-9, 11-7, 9-11, 11-4 e 11-8.



Na próxima ronda, encontrará agora a japonesa Satsuki Odo, oitava jogadora mundial.



No quadro feminino falta ainda competir, na primeira ronda, outra olímpica portuguesa, Fu Yu, 74.ª do mundo, que mede forças nodomingo com a alemã Yuan Wan, 62.ª.



Em masculinos, vitória sem contestação para João Geraldo, 125.º do ranking mundial, contra o esloveno Deni Kozul (108.º), por 14-12, 11-5, 11-5 e 15-13.



Marcos Freitas, 98.º, levou a melhor sobre Pang Koen (115.º), de Singapura, por 4-1 (11-8, 11-6, 11-9, 9-11 e 11-6), para marcar encontro com o egípcio Omar Assar, 23.º pré-designado, ou o croata Frane Kojic, 139.º.



Geraldo, por sua vez, vai jogar com o chinês Jingkun Liang, quinto jogador mundial, e se ambos os portugueses conseguirem vencer vão defrontar-se na terceira ronda, o que garantirá pelo menos um luso nos oitavos de final.



Tiago Apolónia entrou na prova como o português melhor colocado no ranking mundial, mas o 92.º jogador do mundo não conseguiu levar a melhor ante o indiano Manush Shah, 75.º, que venceu por 11-6, 2-11, 11-7, 11-6, 5-11 e 11-6.



Mais dura a derrota de João Monteiro, 159.º, que caiu na ‘negra’ perante o sul-coreano Na Jaehyun, 18.º do ranking mundial, tendo recuperado de 3-1 para 3-3 antes de ceder no último parcial (10-12, 11-7, 11-9, 11-1, 3-11, 8-11 e 11-9).