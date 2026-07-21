Jieni Shao nos `oitavos` do WTT Feeder de Ulan Bator de ténis de mesa

Jieni Shao, de 32 anos, segunda cabeça de série do WTT Feeder de Ulan Bator e 64.ª do ranking mundial, venceu a esperança mongol pelos parciais de 11-6, 11-6 e 11-1 e vai disputar o acesso aos ‘quartos’ com a japonesa Kotona Okada (164.ª).



Kotona Okada, de 24 anos, assegurou a presença nos oitavos de final a disputar quarta-feira ao vencer por 3-0 a russa a competir como atleta neutra Sabina Gonzhapova, de 15 anos, pelos parciais de 11-8, 11-4 e 11-9.



