A portuguesa Jieni Shao foi esta terça-feira eliminada na segunda ronda do Singapura Smash de ténis de mesa, ao perder em três sets com a chinesa Chen Xingtong, deixando a prova sem representantes nacionais.

Jieni Shao, 51.ª classificada no ranking mundial, foi incapaz de contrariar a superioridade de Xingtong, que ocupa o quarto lugar na hierarquia internacional, perdendo com os parciais de 5-11, 8-11 e 6-11, em 22.30 minutos de confronto.



Com a eliminação de Shao, Portugal ficou sem praticantes em competição em Singapura, uma vez que Marcos Freitas e Fu Yu foram eliminados na primeira ronda pelo brasileiro Hugo Calderano e a chinesa Kuai Man, respetivamente.