Jieni Shao qualificou-se para a segunda ronda do Singapura Smash de ténis de mesa

Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, impôs-se à eslovaca Barbora Balazova, 151.ª e vinda da fase de qualificação, por 3-1, com os parciais de 9-11, 11-2, 11-8 e 11-5, em 27 minutos, defrontando na próxima ronda a chinesa Chen Xingtong, quarta.



Já Fu Yu, 65.ª do mundo, foi derrotada pela chinesa Kuai Man, 15.ª, por 3-1, com os parciais de 11-6, 11-5, 7-11 e 11-7, em 24 minutos.



No quadro masculino, na segunda-feira, Marcos Freitas, 54.º da hierarquia, vai encontrar na primeira ronda o brasileiro Hugo Calderano, sexto do mundo.