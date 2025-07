Jieni Shao segue em frente em Smash

Jieni Shao, de 31 anos, 62.ª classificada do ranking mundial, impôs-se por 3-1 à norte-americana Sally Moyland, com os parciais de 11-9, 11-13, 11-5 e 11-9, após 33 minutos, marcando encontro na segunda ronda com a macaense Zhu Yuling, número 14 do mundo.



João Geraldo, de 29 anos, que ocupa o 197.º lugar na hierarquia masculina, foi batido na primeira eliminatória pelo chinês Xiang Peng, 10.º colocado do circuito, pelo mesmo resultado (3-1), com os parciais de 9-11, 8-11, 13-11 e 7-11, após 30 minutos de confronto.



Com a eliminação de João Geraldo, a participação portuguesa na prova norte-americana ficou reduzida ao quadro feminino, no qual, além de Jieni Shao, também Fu Yu, 75.º posicionada do ranking, se apurou para a segunda ronda, na qual vai defrontar a japonesa Miyu Nagasaki, número 20 mundial.