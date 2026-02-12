JO2026: Atleta ucraniano banido por usar capacete a honrar mortos da guerra





A presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, reuniu-se com Heraskevych, cerca de uma hora antes do início da prova, já no topo da pista desta modalidade sobre o gelo, mas sem sucesso no seu pedido de um capacete mais neutral.“É difícil dizer ou usar palavras. É um vazio”, afirmou o atleta, enquanto esperava pelo seu recurso para a Federação Internacional de Bobsled e Skeleton, acrescentando que iria também apelar ao Tribunal Arbitral do Desporto (CAS).O capacete em causa tem pintadas as caras de mais de 20 atletas e treinadores ucranianos que morreram durante a invasão e ofensiva militar da Federação Russa, desde 24 de fevereiro de 2022.O COI tinha anunciado que aquela peça de equipamento não seria permitida, justificando-o com a regra que proíbe posicionamentos ou declarações de teor politico nas competições olímpicas.Para Heraskevych, o capacete “não viola qualquer regra do COI”, instituição que já tinha repreendido o mesmo atleta nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim2022 por ter empunhado um cartaz com a frase que pedia o fim da guerra na Ucrânia, tendo a instituição que superintende os certames olímpicos concluído tratar-se apenas de um apelo à Paz.