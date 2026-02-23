JO2026. Estados Unidos conquistam ouro em hóquei no gelo quase 50 anos depois

Os Estados Unidos terminam a sua passagem por Milão-Cortina como a segunda nação mais premiada, com 33 medalhas conquistadas. No último dia de competição, a equipa de hóquei no gelo bateu a favorita à vitória, Canadá, e aumentou para 12 o número de ouros nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.



O Canadá, país que mais vezes conquistou o ouro olímpico em hóquei no gelo, partia como principal favorito ao décimo triunfo da modalidade nos Jogos Olímpicos.



Os Estados Unidos chegaram a marcar primeiro na partida que reacendeu uma das maiores rivalidades do hóquei, mas sofreram o empate por Cale Makar no segundo período.



Apesar de os canadianos terem estado por cima do jogo, Jack Hughes, jogador dos New Jersey Devils, marcou o segundo golo dos norte-americanos no prolongamento decidido por “morte súbita”, que valeu o ouro aos Estados Unidos.



Esta foi apenas a terceira vez que os EUA conquistaram o ouro em hóquei no gelo em toda a sua história. A última tinha sido em 1980, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Lake Placid, em Nova Iorque, frente a uma União Soviética tetracampeã em título.



O desfecho da partida ficou conhecido como “Milagre no Gelo”, de tão surpreendente que foi a vitória dos amadores e estudantes universitários sobre os poderosos profissionais da União Soviética.



Os Estados Unidos sucedem, assim, à Finlândia, campeã olímpica em 2022, que sai de Milão-Cortina com a medalha de bronze, conquistada na disputa frente à Eslováquia.



A conquista do primeiro lugar este domingo foi, aliás, uma cópia da final feminina. As norte-americanas venceram o Canadá nesta modalidade, também por 2-1 no prolongamento, na última quinta-feira, deixando a prata para a equipa adversária.