JO2026. Heraskevych recebe do Shakhtar doação equivalente a medalha

A verba agora disponibilizada pelo clube do milionário Rinat Ahkmetov equivale ao prémio em dinheiro que a Ucrânia paga a atletas que conquistam a medalha de ouro em Jogos Olímpicos.



Vladyslav Heraskevych, atleta de skeleton, usou nos treinos em Milão/Cortina2026 um capacete com imagens de atletas ucranianos mortos na guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia.



O atleta pretendia usar o mesmo capacete em competição, apesar da proibição do COI, sendo desclassificado ainda antes de competir, na passada quinta-feira.



"Vlad Heraskevych foi privado da oportunidade de competir pela vitória nos Jogos Olímpicos, mas regressa à Ucrânia como um verdadeiro vencedor", afirma o presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, em comunicado do clube.



Heraskevych chegou a recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, poucas horas antes das duas últimas descidas da sua prova, em Cortina d'Ampezzo, mas perdeu o recurso.



O COI defendia que ele não podia usar o capacete em prova e sugeriu que usasse uma braçadeira preta em competição e exibisse o capacete antes e depois da corrida. A utilização durante a competição violaria as regras que proíbem manifestações políticas nas áreas de competição.

