JO2026: Irmãos suecos Wranaa vencem norte-americanos na final de curling

Em Cortina d'Ampezzo, em Itália, os norte-americanos chegaram bem perto do final na frente, com 5-4 ao seu favor, mas os irmãos Wranaa, com o 'martelo' final, conseguiram encontrar o caminho da vitória e fizeram os dois pontos que valeram o ouro.



Para a medalha de bronze, os campeões de há quatro anos, os italianos Stefania Constantini e Amos Mosaner, superaram os britânicos Jennifer Dodds e Bruce Mouat, por 5-3.