JO2026: Irmãos suecos Wranaa vencem norte-americanos na final de curling
Os irmãos suecos Isabella e Rasmus Wranaa sagraram-se hoje campeões de pares mistos de curling nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, numa final muito renhida, em que se impuseram aos norte-americanos Cory Thiesse e Korey Dropkin, por 6-5.
Em Cortina d'Ampezzo, em Itália, os norte-americanos chegaram bem perto do final na frente, com 5-4 ao seu favor, mas os irmãos Wranaa, com o 'martelo' final, conseguiram encontrar o caminho da vitória e fizeram os dois pontos que valeram o ouro.
Para a medalha de bronze, os campeões de há quatro anos, os italianos Stefania Constantini e Amos Mosaner, superaram os britânicos Jennifer Dodds e Bruce Mouat, por 5-3.
