JO2026. Norueguês Klaebo a um ouro de igualar recorde de títulos em Jogos de Inverno

No estádio de cross-country de Tesero, em Itália, Klaebo dominou por completo a final e venceu em 3.39,74 minutos, depois de fazer os últimos cerca de 100 metros já em ritmo de festejo, apenas menos 0,87 segundos do que o norte-americano Ben Ogden, segundo, e 6,81 do que o compatriota Oskar Opstad Vike, terceiro.



Este foi o terceiro título olímpico consecutivo de Klaebo nesta prova, somando ainda ouros no sprint clássico por equipas em PyeongChang2018 e em Pequim2022, e na estafeta de 10 km na edição dos Jogos disputada na Coreia do Sul.



Já em Milão-Cortina, Klaebo, de 29 anos, tinha chegado aos seis títulos olímpicos, depois de ter vencido no domingo o skiathlon, prova em que os esquiadores fazem 10 quilómetros em estilo livre e outros tantos em esqui clássico.



Agora com sete títulos, Klaebo está apenas atrás de três compatriotas, ambos já retirados, que conquistaram oito medalhas de ouro, os esquiadores de fundo Bjorn Daehlie e Marit Bjorgen e biatleta Ole Einar Bjorndalen.



Klaebo pode igualar o recorde dos seus compatriotas já na sexta-feira, na prova de 10 quilómetros estilo livre, ficando depois ainda com mais três provas para disputar, duas das quais por equipas (sprint e estafeta).



O português José Cabeça também participou no sprint clássico de esqui de fundo, terminando a qualificação na 91.ª posição.

