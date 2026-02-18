JO2026. Norueguês Klaebo faz subir para 10 recorde de ouros olímpicos de inverno

O ‘cometa de Trondheim’, alcunha pelo qual é conhecido, chegou à ’10.ª’, depois de vencer hoje o sprint por equipas no esqui de fundo, com a Noruega a bater os Estados Unidos (prata) e a Itália (bronze), numa competição com 15 países.



Klaebo, a fazer dupla com Einar Hedegart, terminou a sua quinta prova em Milão-Cortina com tempo global de 18.28,98 minutos, menos 1,4 segundos do que o par norte-americano (Ben Ogden e Gus Schumacher) e 3,3 do que a dupla italiana (Elia Barp e Federico Pellegrino).



O norueguês, de 29 anos, não só aumentou o recorde de ouros em Jogos Olímpicos de inverno, como se tornou, englobando também os Jogos de verão, o segundo atleta com mais títulos olímpicos, apenas atrás das distantes 23 medalhas de ouro do nadador norte-americano Michael Phelps (2004 a 2016).



Klaebo, que já tinha vencido em Milão-Cortina o sprint clássico de esqui de fundo, a estafeta 4x7,5 quilómetros, o skyatlo e os 10 quilómetros estilo livre, manteve vivo o objetivo de conseguir um Grand Slam: vencer todas as seis provas do programa olímpico, um feito inédito.



O esquiador norueguês, que globalmente tem 12 medalhas olímpicas, juntando mais uma prata e um bronze nos Jogos de Pequim2022, ainda vai em Itália disputar a prova de 50 quilómetros, no sábado, em Val di Fiemme, e é grande favorito ao ouro.

