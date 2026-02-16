JO2026. Português Emeric Guerillot desqualificado em slalom na despedida olímpica

Emeric Guerillot, que disputou pela primeira vez a mais importante competição mundial de desportos de inverno, resistiu apenas 10 segundos na descida no centro de esqui de Stelvio, em Itália, realizada sob condições climatéricas muito adversas, com queda de neve intensa, que custou a eliminação de mais de metade dos 95 participantes.



O esquiador português, de 18 anos, já não competirá na segunda manga, que se inicia às 12:30 (hora de Lisboa), na qual o norueguês Atle Lie McGrath partirá com o melhor tempo, de 56,14 segundos, à frente do suíço Loic Meillard (56,73) e do austríaco Fabio Gstrein (57,08), segundo e terceiro mais rápidos na primeira manga, respetivamente.



Emeric Guerillot, de 18 anos, já tinha feito história ao igualar o melhor resultado de um atleta português em provas de esqui alpino, logo na estreia olímpica, na quarta-feira, ao ser 32.º classificado no Super G, 32 anos depois de Georges Mendes ter obtido o mesmo resultado no slalom em Lillehammer1994.



No sábado, o jovem esquiador português terminou o slalom gigante no 38.º lugar, na sequência de uma recuperação ligeira na segunda manga, numa prova em que o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou a primeira medalha em Jogos Olímpicos de Inverno para um país sul-americano.



Além de Emeric Guerillot, Portugal está representado em Milão-Cortina2026 por José Cabeça, que também já terminou a participação olímpica, e pela irmã Vanina Guerillot, responsável pelo encerramento da presença portuguesa no evento, na quarta-feira, na prova de slalom.

