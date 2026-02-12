Mais Modalidades
JO2026: Sobrinha-neta de Gina Lollobrigida brilha na patinagem de velocidade
A patinadora italiana Francesca Lollobrigida, sobrinha-neta da atriz Gina Lollobrigida, arrecadou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Milão/Cortina2026, ao triunfar nos 5.000 metros.
Francesca, que já tinha o ouro dos 3.000 metros, superou agora a neerlandesa Merel Conijn, medalha de prata, e a norueguesa Ragne Wiklund, que ficou com o bronze.
Cinco dias depois de dar o primeiro ouro à Itália, no dia em que completou 35 anos, Francesca voltou a ser melhor e completou a légua no gelo em 6.47,17 minutos.
Há quatro anos, em Pequim, já tinha brilhado, mas não tanto - foi prata nos 3.000 metros e bronze na mass-start.
No ano passado, sagrou-se campeã mundial dos 5.000, em Hamar, na Noruega.
Francesca Lollobrigida parou um pouco após Pequim, para assumir a maternidade, mas está de regresso ainda mais forte, já com o filho, Tommaso, a acompanhar as suas provas.
Com a dupla vitória de Francesca e o sucesso da esquiadora Federica Brignone, no Super-G, em Cortina, a Itália chega já aos seis ouros. No total, passa a ter 15 medalhas, o que lhe dá o segundo lugar no quadro global, logo atrás da Noruega.
Cinco dias depois de dar o primeiro ouro à Itália, no dia em que completou 35 anos, Francesca voltou a ser melhor e completou a légua no gelo em 6.47,17 minutos.
Há quatro anos, em Pequim, já tinha brilhado, mas não tanto - foi prata nos 3.000 metros e bronze na mass-start.
No ano passado, sagrou-se campeã mundial dos 5.000, em Hamar, na Noruega.
Francesca Lollobrigida parou um pouco após Pequim, para assumir a maternidade, mas está de regresso ainda mais forte, já com o filho, Tommaso, a acompanhar as suas provas.
Com a dupla vitória de Francesca e o sucesso da esquiadora Federica Brignone, no Super-G, em Cortina, a Itália chega já aos seis ouros. No total, passa a ter 15 medalhas, o que lhe dá o segundo lugar no quadro global, logo atrás da Noruega.