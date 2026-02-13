JO2026. TAS mantém desclassificação a atleta ucraniano

A poucos minutos de se estrear nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, o ucraniano Vladislav Heraskevych foi desclassificado da competição. O corredor de skeleton ia entrar em prova com um capacete em homenagem aos atletas vítimas do conflito na Ucrânia, que já havia sido proibido nas sessões de treino.



O Tribunal Arbitral do Desporto manteve a decisão de Kirsty Coventry, presidente do COI, considerando que “a liberdade de expressão está garantida nos Jogos Olímpicos, mas não no local de competição”.



Annett Rombach, árbitra designada pelo TAS, fez questão de sublinhar que “é sensível à celebração de Heraskevych”, mas as orientações do COI obrigam a que os atletas se abstenham de "qualquer propaganda política nos locais de competição ou pódios", comunicou o tribunal.



Vladislav Heraskevych tentava que anulassem a desclassificação, que considerou "desproporcionada e não fundada”, mas sem sucesso. O atleta regressa dos Jogos Olímpicos de Inverno sem sequer competir e com o que garante ter sido um "prejuízo desportivo irreparável".



O Comité Olímpico Internacional (COI) ainda permitiu que Heraskevych carregasse uma braçadeira preta em substituição do capacete, que iria contra as normas de isenção política dos Jogos, mas a proposta acabou recusada.