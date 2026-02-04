JO2026: Torneio misto de curling arranca dois dias antes da cerimónia de abertura

Perante algumas centenas de espetadores, sobretudo checos, disputaram-se quatro desafios, entre Suécia e Coreia do Sul, entre Grã-Bretanha e Noruega, assim como os embates entre Canadá e República Checa e entre Estónia e Suíça.



A campeã olímpica em título, a anfitriã Itália, estreia-se na competição na quinta-feira, diante da Coreia do Sul.



Os Jogos Milão-Cortina2026 começam oficialmente na sexta-feira, com a tradicional cerimónia de abertura, que terá como palco principal o Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, mas que vão decorrer em simultâneo noutros três locais, na quarta vez que Itália acolhe o evento.



Também nos Jogos Olímpicos algumas competições arrancam antes do arranque oficial, para permitir a realização de todas as provas do programa.



A 25.ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno decorre entre sexta-feira e 22 de fevereiro, com Cortina d’Ampezzo a tornar-se na oitava cidade a sediar a competição por duas vezes, depois de 1956 – Roma acolheu o evento em 1960 e Turim em 2006.



Os primeiros jogos sob a liderança da zimbabueana Kirsty Coventry no Comité Olímpico Internacional (COI), vão atribuir 116 títulos olímpicos.



Portugal vai ter três representantes, nomeadamente José Cabeça, no esqui de fundo, e os irmãos Vanina Guerillot e Emeric Guerillot, no esqui alpino.

